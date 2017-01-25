Лучшие автомобили по мнению геев (Топ-10 моделей)
Америка – страна свободных нравов, которая регулярно удивляет и поражает весь мир своей неординарностью и оригинальность. Вопросы, которые поднимаются для всеобщего обсуждения, кажутся неправильными,...
Топ-10 лучших китайских смартфонов 2017, рейтинг цена/качество
Редко кто из покупателей при выборе китайского смартфона ориентируется только на один критерий (чтобы процессор помощнее, чтобы экран был 5 дюймов и т.д.). Обычно...
10 самых ожидаемых мультфильмов 2017 года
Даже строгие бизнес-вумен и брутальные мачо любят мультфильмы. Их можно смотреть всей семьей, а сюжеты анимационных лент иногда настолько захватывающие и поучительные, что дадут...
Обзор лучших новинок выставки CES 2017 – тренды
Consumer Electronic Show, или, сокращенно, CES – всемирно известная выставка, которая проводится ежегодно в Лас-Вегасе начиная с 1967 года. На ней производители всего мира...
Топ-10 стран по количеству больных СПИДом
Согласно докладу, оглашенному на Пятой международной конференции по ВИЧ, прошедшей в марте 2016 года в Москве, составлен следующий рейтинг 10 стран по количеству населения,...
Топ-10 автомобильных новинок 2017 года на российском рынке
Многомиллионную армию российских автолюбителей больше всего интересует вопрос, какие новинки авто в 2017 году подготовили для них производители. Сегодня отечественный авторынок находится не в...
Топ-5 лучших стран для секс-туризма
Есть много способов устроить себе отдых: дома на диване, в баре, окруженный друзьями, отправиться в поход или выехать на природу загород. Но кто-то предпочитает...
Топ-10 островов, которые по карману не только миллионерам
Все считают, что собственный остров может позволить себе только человек, имеющий на своем счете сумму с девятью или хотя бы с шестью нулями. Однако,...
10 самых популярных способов обмана при продаже iPhone
iPhone – один из самых популярных смартфонов на вторичном рынке. Особенно активизируются продажи в преддверии выхода нового поколения яблочных девайсов – все активно пытаются...
10 самых ожидаемых российских фильмов 2017 года
2017 год обещает быть богатым на хорошие новинки кинопроката. Россия перестает играть роль «отстающих», наращивая потенциал в отношении качества выпускаемых фильмов. Кинематограф делает колоссальные...