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День cвятого Валентина - это время, когда люди во всем мире тщательно оценивают милые подарки, которые они получают от своих возлюбленных. Стоит подарить бесполезный...
Самые дорогие бренды мира 2017, рейтинг Brand Finance
Мировой рейтинг наиболее дорогих брендов ежегодно публикует журнал Forbes. Сегодня мы представляем альтернативный список 100 самых дорогих брендов 2017 года по версии Brand Finance. Brand...
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Хорошие кондиционеры и сплит-системы давно превратились из излишества в необходимость. Они не только понижают температуру воздуха, но и могут повысить ее, избавить от лишней...
Топ-10 туроператоров России, рейтинг 2017 года
Свободные дни у современного человека бывают нечасто, и ценность их велика. Поэтому особенно неприятно, когда тщательно спланированный отпуск внезапно оказывается совсем не таким, как...
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Многие женщины испытывают частичное, а иногда и полное снижение либидо. Виной этому могут быть физические проблемы (в том числе гормональные изменения, связанные с менопаузой...
ПАММ инвестирование: выбор счета, площадки, стратегии. Отзывы трейдеров
ПАММ-счет – форма доверительного управления на рынке Forex, при которой средства инвестора фактически находятся на личном счете, но управляет ими (вкладывает и проводит сделки)...
Рейтинг авиакомпаний России 2017, список 10 самых безопасных и крупных
Подведя итоги 2016 года Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало краткую статистику работы гражданской авиации РФ. В целом картина для участников рейтинга авиакомпаний России 2017...
Рейтинг ПАММ-счетов Alpari 2017 – 10 лучших
ПАММ счета - прекрасный выбор для тех, кто не желает торговать на Форекс самостоятельно, но желает получать стабильный доход. Представляем рейтинг ПАММ счетов 2017...
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В детстве, после просмотра «Острова сокровищ» или «Пиратов Карибского моря», желание найти груды сокровищ после эпических поисков бывало невыносимым. Для выросших, но не утративших...