Самые ожидаемые сериалы 2017 года, новинки
Как пережить зомби-апокалипсис, отразить нашествие Белых ходоков или инопланетян и раскрыть преступления века не вставая с дивана? Для этого достаточно включить нужный сериал и...
Топ-5 лучших сериалов для взрослых (18+)
Еще недавно, смотреть зарубежные сериалы на постоянной основе было модным явлением, чем обыденным делом. За короткий промежуток времени многосезонные шоу стали неотъемлемой частью жизни...
Самые большие планеты Солнечной системы
Чтобы определить, насколько большой является та или иная планета, нужно учитывать такие критерии, как ее масса и диаметр. Самая большая планета Солнечной системы в...
Рейтинг губернаторов России за 2016 год, полный список
Эффективно ли российские чиновники выполняют свою работу, особенно те, кто занимает ключевые посты в государственном аппарате? На этот вопрос пытается дать ответ центр «Рейтинг»,...
Самые сильные киберармии 2017, рейтинг киберармий
Не прекращаются разговоры о «русском следе» в президентской гонке в США. Западные спецслужбы утверждают, что в ход выборов вмешивались русские хакеры, а доказательств при...
Рейтинг армий мира
Мощная и боеспособная армия – залог значительного веса страны на международной арене. Тем более, что в связи с известными событиями на Украине все чаще...
Лучшие голы 2016 года по версии ФИФА
На ежегодной церемонии вручения наград ФИФА, состоявшейся в Монако, в очередной раз был назван автор самого красивого гола в мире. Приз Ференца Пушкаша за...
Рейтинг летних шин 2017, лучшая резина (Топ-10)
Думать о покупке лучшей летней резины 2017 года желательно зимой, особенно когда еще не закончились новогодние распродажи. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы...
Топ-10 лучших китайских смартфонов, рейтинг начала 2017 года
Китайские смартфоны - отличный выбор для тех, кто предпочитает качество и невысокую цену раскрученному бренду (хотя и последних в Поднебесной хватает). Прошли те времена,...
Топ-7 питательных веществ, дефицит которых вызывает депрессию
Сегодня депрессии и нарушения настроения считаются самыми разрушительными проблемами со здоровьем. Если вы пойдете к врачу, в ответ он, скорее всего, назначит вам один...