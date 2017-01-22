Топ-10 островов, которые по карману не только миллионерам
Все считают, что собственный остров может позволить себе только человек, имеющий на своем счете сумму с девятью или хотя бы с шестью нулями. Однако,...
10 самых популярных способов обмана при продаже iPhone
iPhone – один из самых популярных смартфонов на вторичном рынке. Особенно активизируются продажи в преддверии выхода нового поколения яблочных девайсов – все активно пытаются...
10 самых ожидаемых российских фильмов 2017 года
2017 год обещает быть богатым на хорошие новинки кинопроката. Россия перестает играть роль «отстающих», наращивая потенциал в отношении качества выпускаемых фильмов. Кинематограф делает колоссальные...
Топ-10 самых популярных IT-ресурсов России
Результатом анализа цитируемости ресурсов российских СМИ является рейтинг IT и телеком-изданий. Сбор данных проводился в период с 1 января по 31 декабря прошедшего года...
10 самых трендовых причесок 2017 года
В Новый год хочется перемен, а что может лучше подчеркнуть начало новой жизни, как не смена образа или хотя бы смена прически? Чтобы не...
Самые высокие горы в мире (Топ-10)
Проблема в измерении высоты гор заключается в том, что часто непонятно, где пролегает разделительная линия между горой с несколькими пиками и отдельной горой. По...
Самые инновационные компании мира 2017
Почти 70 процентов самых инновационных компаний мира 2017 в прошлом году были американскими. Таковы результаты нового исследования Boston Consulting Group (BCG) - международной консалтинговой...
Топ-10 самых быстрых людей в мире
Бег на дистанцию в сто метров – одно из самых популярных и престижных соревнований в мире легкой атлетики начиная с 1896 года. Если бегун...
10 самых ожидаемых сериалов 2017 года, новинки
Как пережить зомби-апокалипсис, отразить нашествие Белых ходоков или инопланетян и раскрыть преступления века не вставая с дивана? Для этого достаточно включить нужный сериал и...
Топ-5 лучших сериалов для взрослых (18+)
Еще недавно, смотреть зарубежные сериалы на постоянной основе было модным явлением, чем обыденным делом. За короткий промежуток времени многосезонные шоу стали неотъемлемой частью жизни...