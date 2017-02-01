7 лучших натуральных средств для повышения женского либидо
Многие женщины испытывают частичное, а иногда и полное снижение либидо. Виной этому могут быть физические проблемы (в том числе гормональные изменения, связанные с менопаузой...
ПАММ инвестирование: выбор счета, площадки, стратегии. Отзывы трейдеров
ПАММ-счет – форма доверительного управления на рынке Forex, при которой средства инвестора фактически находятся на личном счете, но управляет ими (вкладывает и проводит сделки)...
Рейтинг авиакомпаний России 2017, список 10 самых безопасных и крупных
Подведя итоги 2016 года Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало краткую статистику работы гражданской авиации РФ. В целом картина для участников рейтинга авиакомпаний России 2017...
Рейтинг ПАММ-счетов Alpari 2017 – 10 лучших
ПАММ счета - прекрасный выбор для тех, кто не желает торговать на Форекс самостоятельно, но желает получать стабильный доход. Представляем рейтинг ПАММ счетов 2017...
Топ-5 лучших мест Земли для поиска кладов
В детстве, после просмотра «Острова сокровищ» или «Пиратов Карибского моря», желание найти груды сокровищ после эпических поисков бывало невыносимым. Для выросших, но не утративших...
Рейтинг лучших средств для потенции мужчин
По статистике, проблемы с потенцией в мировом масштабе затрагивают 140 миллионов человек. Более половины всех мужчин с импотенцией имеют физические недуги, такие как диабет...
10 самых высоких деревьев в мире
Есть много высоких деревьев по всему миру, чья необыкновенная высота была преувеличена и спорна. Тем не менее, с помощью новейших средств измерений, таких как...
Лучшие пляжи мира по версии National Geographic
71% от площади Земли занимает вода, так что любители пляжей могут позволить себе любую причуду – от пляжей-полумесяцев с жемчужным песком до заливов, в...
Самые востребованные лекарства и частые болезни последних лет
Как не сойти с ума и дойти до работы. Мы боимся провести даже пару дней на больничном, отправляясь на работу в любом состоянии, а...
Топ-10 самых дорогих свадебных платьев
Каждая девушка в самый ответственный и долгожданный день своей жизни мечтает выглядеть, как настоящая принцесса. А как же в день свадьбы чувствуют себя те...