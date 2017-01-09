Рейтинг 10 лучших смартфонов начала 2017 года
Наступил 2017 год, отгремели новогодние куранты, но еще не поздно сделать себе или любимому человеку приятный сюрприз. Ведь впереди еще Старый Новый год, и...
Рейтинг лучших CRM систем 2017 года
Большая часть успеха CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) - это результат выбора правильной технологии. Организациям предстоит взвесить затраты, предоставляемые услуги и степень функциональности,...
Рейтинг НПФ России 2017 по надежности и доходности
Согласно статистике Банка России прошедший год был для НПФ скорее благоприятным. Официальный рейтинг НПФ России 2017 по надежности и доходности по данным Центробанка России,...
Самые интересные факты про птиц
Птицы обитают почти на каждом сантиметре планеты, их дома можно найти и в замерзших просторах Антарктиды и во влажных тропических лесах Южной Америки. Мы...
Топ-10 самых опасных животных в мире
Мать-Природа населила Землю не только милыми и пушистыми существами, роликам с которыми мы умиляемся на YouTube, но и настоящими машинами убийства, встреча с которыми...
Топ-5 самых интересных мест Кемера
Для тех российских путешественников, которые знают только пляжную Турцию, спокойный Кемер ассоциируется, прежде всего, с чистыми и многолюдными галечными пляжами. Вряд ли кто-то усомнится...
Топ-7 страшных историй про Рождество
Для большинства детей и взрослых Рождество - это время радости и долгожданных подарков. Однако в Европе есть определенные традиции, намекающие на более темное прошлое...
Поздравляем с Новым 2017 годом!
Дорогие наши читатели! До боя курантов и звона бокалов осталось совсем чуть-чуть. Для кого-то уходящий год был полон приятных сюрпризов, для кого-то был неудачным....
Топ-10 самых кассовых актеров 2016 года по версии Forbes
Три человека, вошедшие в топ-10 самых кассовых актеров 2016 года по версии Forbes имеют одну общую черту: все они есть в наиболее кассовом блокбастере...
Топ-25 самых необычных животных мира
Разнообразие форм, цветов и размеров существ, населяющих нашу планету, превосходит даже самое богатое воображение. Мы рады представить вам самых необычных животных мира. Некоторые из...