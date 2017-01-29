Топ-5 лучших мест Земли для поиска кладов
В детстве, после просмотра «Острова сокровищ» или «Пиратов Карибского моря», желание найти груды сокровищ после эпических поисков бывало невыносимым. Для выросших, но не утративших...
Рейтинг лучших средств для потенции мужчин
По статистике, проблемы с потенцией в мировом масштабе затрагивают 140 миллионов человек. Более половины всех мужчин с импотенцией имеют физические недуги, такие как диабет...
10 самых высоких деревьев в мире
Есть много высоких деревьев по всему миру, чья необыкновенная высота была преувеличена и спорна. Тем не менее, с помощью новейших средств измерений, таких как...
Лучшие пляжи мира по версии National Geographic
71% от площади Земли занимает вода, так что любители пляжей могут позволить себе любую причуду – от пляжей-полумесяцев с жемчужным песком до заливов, в...
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Как не сойти с ума и дойти до работы. Мы боимся провести даже пару дней на больничном, отправляясь на работу в любом состоянии, а...
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Каждая девушка в самый ответственный и долгожданный день своей жизни мечтает выглядеть, как настоящая принцесса. А как же в день свадьбы чувствуют себя те...
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Америка – страна свободных нравов, которая регулярно удивляет и поражает весь мир своей неординарностью и оригинальность. Вопросы, которые поднимаются для всеобщего обсуждения, кажутся неправильными,...
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Обзор лучших новинок выставки CES 2017 – тренды
Consumer Electronic Show, или, сокращенно, CES – всемирно известная выставка, которая проводится ежегодно в Лас-Вегасе начиная с 1967 года. На ней производители всего мира...