Поздравляем с Новым 2017 годом!
Дорогие наши читатели! До боя курантов и звона бокалов осталось совсем чуть-чуть. Для кого-то уходящий год был полон приятных сюрпризов, для кого-то был неудачным....
Топ-10 самых кассовых актеров 2016 года по версии Forbes
Три человека, вошедшие в топ-10 самых кассовых актеров 2016 года по версии Forbes имеют одну общую черту: все они есть в наиболее кассовом блокбастере...
Топ-25 самых необычных животных мира
Разнообразие форм, цветов и размеров существ, населяющих нашу планету, превосходит даже самое богатое воображение. Мы рады представить вам самых необычных животных мира. Некоторые из...
10 самых красивых рек России
Каких только природных достопримечательностей нет на обширной территории удивляющего своими размерами Российского государства. Кто-то из азартных странников исследуют тайны густых хвойных лесов. Другие не...
Топ-10 самых известных людей России 2016 года
Информационно-аналитическая компания «Медиалогия» составила официальный рейтинг самых известных людей России 2016 года. Основным критерием при создании рейтинга послужило число сообщений, в которых упоминается та...
Топ-10 самых эффективных упражнений для ягодиц
Каждому человеку хочется, чтобы его фигура вызывала зависть и восхищение. В то время как многие мужчины сосредоточены на потере лишних килограммов, создании кубиков пресса...
Топ-10 самых опасных городов Европы
Популярный новостной портал Business Insider опубликовал список самых опасных городов в Европе. При его составлении использовалась статистика, собранная консалтинговой компанией Mercer, которая ежегодно выпускает...
25 самых красивых актрис Голливуда
Голливуд является источником кинолегенд и законодателем мод в телевизионной индустрии. А актрисы, появляющиеся в голливудских фильмах, неизменно приковывают к себе пристальное мужское внимание и...
Рейтинг лучших гелей для умывания
Живя в быстром городском темпе достаточно тяжело сохранять кожу лица чистой и увлажненной. Существует большое количество очищающих средств для лица: мыло, скрабы, всевозможные увлажняющие...
10 самых красивых мужчин актеров Голливуда
Одни из самых красивых мужчин - актеры Голливуда. Они сексуальны, ухожены, безукоризненно одеты (или в меру раздеты). А фильмы, в которых снимаются зарубежные красавцы,...