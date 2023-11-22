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Партии

Рейтинг политических партий России 2023

В ноябре 2023 года ВЦИОМ (100 % акций компании принадлежат государству) представил обновленный рейтинг российских политических партий. Многие из них собираются выдвигать своих кандидатов...
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Топ-10 лучших марок недорогого молотого кофе

Думаю, что расписывать преимущества молотого кофе перед всеми другими вариантами – излишне. Если вы читаете эту статью, то и так в теме, что молотый...
Выборы 2024

Президентские выборы в России 2024

В марте 2024 года в России пройдут восьмые по счету (первые состоялись 12 июня 1991 года) выборы президента. Это важнейшее событие для страны, поскольку...
EVA

Лучшие сапоги для зимней рыбалки

Хобби у всех разное, но наиболее популярным у мужчин остается рыбалка. Тем, кто не собирается отказывать себе в этом удовольствии в холодное время года,...
Зимний крем для лица

Лучшие кремы для лица зимой 2023-2024

С приходом зимы кожа лица сталкивается с рядом испытаний, таких как мороз, ветер, сухой воздух в помещениях и перепады температур. Чтобы защитить кожу от...
Китайская косметика

Лучшие бренды косметики из Китая

Китай - один из лидеров в области производства косметики. Множество китайских брендов, от люксовых до масс-маркета, вышли на международный рынок, успешно конкурируя с южнокорейскими...
Золотые рыбки

Лучшие аквариумные рыбки для начинающих

Домашний аквариум - это уютный уголок релакса и умиротворения. Созерцание воды расслабляет и настраивает на благоприятный лад. Однако тем, кто только начинает свой путь...
insta360 flow

Insta360 Flow – стабилизатор для смартфона с ИИ, Deep Track 3.0, селфи-палкой и триподом

Сегодня на обзоре Insta360 Flow – 3-х осевой стабилизатор для смартфонов с функциями искусственного интеллекта, встроенной селфи-палкой и триподом, отслеживанием объектов в реальном времени,...
Депрессия

Топ-10 способов борьбы с депрессией

По статистике, депрессией страдают около 10% населения Земли. А по данным исследования, проведенного Институтом психологии РАН в 2022 году, почти половина опрошенных россиян заметили...
Зимний рыболовный костюм

Лучшие зимние рыболовные костюмы 2023-2024

Зимняя рыбалка – одно из самых популярных и увлекательных занятий в холодное время года. Но чтобы наслаждаться этим хобби, необходимо иметь подходящую экипировку, особенно...
Мба Гото

Самый старый человек в мире

Веками человечество пыталось разгадать загадку долголетия. Ведь, если верить Библии, до Потопа люди жили до 900 лет. А Мафусаил и вовсе дожил до 969...
Энергетики

Лучшие энергетики в России в 2023 году

Российский рынок энергетических напитков предлагает множество продуктов, которые способны дать бодрость и энергию на целый день или ночь. В этой статье я представлю вам...
Ужасы

Лучшие фильмы ужасов 2023 года

Хотите пощекотать себе нервы хорошим ужастиком про демонов и привидений? Любите черный юмор в сочетании с веселым насилием на экране? А может быть, вам...
Самые страшные фильмы ужасов 21 века

Лучшие фильмы ужасов XXI века с высоким рейтингом

Выбор мистического фильма, который способен пробрать до мурашек — непростая задача. Сайт BASETOP подготовил список лучших фильмов ужасов с высоким рейтингом, топ ужастиков 21-го...
Гирлянды-для-дома

Лучшие новогодние светодиодные гирлянды для украшения дома

Электрическая гирлянда из светодиодов – идеальный декор для новогодней вечеринки. Она создает интимную, уютную атмосферу, особенно, если выключить другие источники освещения. А еще служит...
champagne

Лучшее шампанское 2023 года

Чтобы шампанское принесло вам только положительные впечатления, я изучил исследования, проведенное Роскачеством и Росконтролем, а также отзывы покупателей на профильных сайтах, и составил подборку...
Красная икра

Лучшая красная икра 2023 года

Красная икра – деликатес дорогой, поэтому от него потребители ждут качества. И не всегда их ожидания оправдываются. Некоторую красную икру не то что на...
Шпроты в масле

Лучшие шпроты в масле 2023 года

Шпроты - вкусные рыбные консервы, которые часто подают на новогодний стол. Однако выбор лучших шпрот может оказаться непростой задачей для многих любителей этой рыбки....
окунь

Лучшие зимние блесны на окуня

Начало и конец зимы - время, когда окунь особенно активен, и легко может стать трофеем для рыбаков. И, конечно, важное место в выборе снасти...
Gimbal

Лучшие стабилизаторы для телефона 2023

Даже самое большое количество мегапикселей матрицы не спасет кадр, если изображение смазано или видео дрожит (не всякий смартфон обладает оптической стабилизацией). На помощь приходят стабилизаторы...
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Самые ожидаемые фильмы 2024 года

Для любителей кино снова настало затишье перед надвигающейся бурей премьер. И киноделам в 2024 году придется очень постараться, чтобы удивить зрителей. В конце концов,...
sudak

Лучшие зимние блесны на судака

Зимняя рыбалка – увлекательное занятие, которое требует умения, терпения, и тщательного выбора снастей. Особенно важно сделать правильный выбор зимней блесны для ловли судака –...
Новогодние подарки

100+ лучших идей подарков на Новый год 2024

Время дарить подарки на Новый год наступит еще не скоро – тем лучше. Есть возможность не торопясь и без переплаты заказать подходящие по бюджету...

Самые ожидаемые сериалы 2024 года

Представляю вам список самых ожидаемых сериалов 2024 года – от дополнительных спин-оффов «Звездных войн» до долгожданных продолжений и ярких новых дебютов. В него вошли...
Земля

Самые здоровые страны мира 2023

Хотя определение понятия «здоровая страна» может варьироваться от одного источника к другому, для этой статьи я использую недавнее исследование журнала Ceoworld. В нем собраны...
Games 2024

Самые ожидаемые игры 2024 года

Прошедший год был очень продуктивным для игровой индустрии. Геймеры получили множество отличных проектов, от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom до Starfield,...
Премьеры российских сериалов 2024

Самые ожидаемые российские сериалы в 2024 году

Год нынешний близится к завершению. Значит, пришла пора узнать, что готовит для зрителей российский кинематограф в следующем году, чтобы не пропустить самые интересные варианты. Представляю...
Щучьи блесны

Самые уловистые блёсны на щуку

Многие рыболовы уверены, что самые уловистые блесны на щуку - самые большие. Есть теория «большая приманка=большая рыба». Считается, что большая щука предпочитает более крупную...
Smart LED light

Лучшие умные лампочки 2023 года

Лампочки, даже умные, должны быть простыми. Просто вкрутите ее в патрон, подключите к смартфону, и вам больше не придется беспокоиться о перемещении по темным...
Моющие средства для посуды

Лучшие средства для мытья посуды

Мыть посуду – удовольствия мало, но перемывать – еще хуже. А чтобы добиться «чистоты до скрипа» с первого раза необходимо хорошее средство для мытья...
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