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Рейтинг политических партий России 2023
В ноябре 2023 года ВЦИОМ (100 % акций компании принадлежат государству) представил обновленный рейтинг российских политических партий. Многие из них собираются выдвигать своих кандидатов...
Топ-10 лучших марок недорогого молотого кофе
Думаю, что расписывать преимущества молотого кофе перед всеми другими вариантами – излишне. Если вы читаете эту статью, то и так в теме, что молотый...
Президентские выборы в России 2024
В марте 2024 года в России пройдут восьмые по счету (первые состоялись 12 июня 1991 года) выборы президента. Это важнейшее событие для страны, поскольку...
Лучшие сапоги для зимней рыбалки
Хобби у всех разное, но наиболее популярным у мужчин остается рыбалка. Тем, кто не собирается отказывать себе в этом удовольствии в холодное время года,...
Лучшие кремы для лица зимой 2023-2024
С приходом зимы кожа лица сталкивается с рядом испытаний, таких как мороз, ветер, сухой воздух в помещениях и перепады температур. Чтобы защитить кожу от...
Лучшие бренды косметики из Китая
Китай - один из лидеров в области производства косметики. Множество китайских брендов, от люксовых до масс-маркета, вышли на международный рынок, успешно конкурируя с южнокорейскими...
Лучшие аквариумные рыбки для начинающих
Домашний аквариум - это уютный уголок релакса и умиротворения. Созерцание воды расслабляет и настраивает на благоприятный лад. Однако тем, кто только начинает свой путь...
Insta360 Flow – стабилизатор для смартфона с ИИ, Deep Track 3.0, селфи-палкой и триподом
Сегодня на обзоре Insta360 Flow – 3-х осевой стабилизатор для смартфонов с функциями искусственного интеллекта, встроенной селфи-палкой и триподом, отслеживанием объектов в реальном времени,...
Топ-10 способов борьбы с депрессией
По статистике, депрессией страдают около 10% населения Земли. А по данным исследования, проведенного Институтом психологии РАН в 2022 году, почти половина опрошенных россиян заметили...
Лучшие зимние рыболовные костюмы 2023-2024
Зимняя рыбалка – одно из самых популярных и увлекательных занятий в холодное время года. Но чтобы наслаждаться этим хобби, необходимо иметь подходящую экипировку, особенно...
Самый старый человек в мире
Веками человечество пыталось разгадать загадку долголетия. Ведь, если верить Библии, до Потопа люди жили до 900 лет. А Мафусаил и вовсе дожил до 969...
Лучшие энергетики в России в 2023 году
Российский рынок энергетических напитков предлагает множество продуктов, которые способны дать бодрость и энергию на целый день или ночь. В этой статье я представлю вам...
Лучшие фильмы ужасов 2023 года
Хотите пощекотать себе нервы хорошим ужастиком про демонов и привидений? Любите черный юмор в сочетании с веселым насилием на экране? А может быть, вам...
Лучшие фильмы ужасов XXI века с высоким рейтингом
Выбор мистического фильма, который способен пробрать до мурашек — непростая задача. Сайт BASETOP подготовил список лучших фильмов ужасов с высоким рейтингом, топ ужастиков 21-го...
Лучшие новогодние светодиодные гирлянды для украшения дома
Электрическая гирлянда из светодиодов – идеальный декор для новогодней вечеринки. Она создает интимную, уютную атмосферу, особенно, если выключить другие источники освещения. А еще служит...
Лучшее шампанское 2023 года
Чтобы шампанское принесло вам только положительные впечатления, я изучил исследования, проведенное Роскачеством и Росконтролем, а также отзывы покупателей на профильных сайтах, и составил подборку...
Лучшая красная икра 2023 года
Красная икра – деликатес дорогой, поэтому от него потребители ждут качества. И не всегда их ожидания оправдываются. Некоторую красную икру не то что на...
Лучшие шпроты в масле 2023 года
Шпроты - вкусные рыбные консервы, которые часто подают на новогодний стол. Однако выбор лучших шпрот может оказаться непростой задачей для многих любителей этой рыбки....
Лучшие зимние блесны на окуня
Начало и конец зимы - время, когда окунь особенно активен, и легко может стать трофеем для рыбаков. И, конечно, важное место в выборе снасти...
Лучшие стабилизаторы для телефона 2023
Даже самое большое количество мегапикселей матрицы не спасет кадр, если изображение смазано или видео дрожит (не всякий смартфон обладает оптической стабилизацией). На помощь приходят стабилизаторы...
Самые ожидаемые фильмы 2024 года
Для любителей кино снова настало затишье перед надвигающейся бурей премьер. И киноделам в 2024 году придется очень постараться, чтобы удивить зрителей. В конце концов,...
Лучшие зимние блесны на судака
Зимняя рыбалка – увлекательное занятие, которое требует умения, терпения, и тщательного выбора снастей. Особенно важно сделать правильный выбор зимней блесны для ловли судака –...
100+ лучших идей подарков на Новый год 2024
Время дарить подарки на Новый год наступит еще не скоро – тем лучше. Есть возможность не торопясь и без переплаты заказать подходящие по бюджету...
Самые ожидаемые сериалы 2024 года
Представляю вам список самых ожидаемых сериалов 2024 года – от дополнительных спин-оффов «Звездных войн» до долгожданных продолжений и ярких новых дебютов. В него вошли...
Самые здоровые страны мира 2023
Хотя определение понятия «здоровая страна» может варьироваться от одного источника к другому, для этой статьи я использую недавнее исследование журнала Ceoworld. В нем собраны...
Самые ожидаемые игры 2024 года
Прошедший год был очень продуктивным для игровой индустрии. Геймеры получили множество отличных проектов, от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom до Starfield,...
Самые ожидаемые российские сериалы в 2024 году
Год нынешний близится к завершению. Значит, пришла пора узнать, что готовит для зрителей российский кинематограф в следующем году, чтобы не пропустить самые интересные варианты. Представляю...
Самые уловистые блёсны на щуку
Многие рыболовы уверены, что самые уловистые блесны на щуку - самые большие. Есть теория «большая приманка=большая рыба». Считается, что большая щука предпочитает более крупную...
Лучшие умные лампочки 2023 года
Лампочки, даже умные, должны быть простыми. Просто вкрутите ее в патрон, подключите к смартфону, и вам больше не придется беспокоиться о перемещении по темным...
Лучшие средства для мытья посуды
Мыть посуду – удовольствия мало, но перемывать – еще хуже. А чтобы добиться «чистоты до скрипа» с первого раза необходимо хорошее средство для мытья...